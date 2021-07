Ashleigh Barty cumpre destino e leva título para a Austrália

Como admitiu na entrega de prémios, Ashleigh Barty não se lembrava do último ponto disputado, mas este será um momento inesquecível na carreira da australiana. Aos 25 anos, a tenista nascida perto de Bisbane cumpriu um duplo sonho: de conquistar o título em Wimbledon e suceder à sua compatriota, mentora e igualmente de ascendência aborígene, Evonne Goolagong Cawley campeã pela primeira vez na relva do All England Club há 50 anos e também em 1980 – três anos depois de ter sido mãe.

“Espero ter deixado Evonne orgulhosa”, disse Barty, com a voz embargada. Minutos antes, a número um do ranking mundoal tinha batido a checa Karolina Pliskova (13.ª), por 6-3, 6-7 (4/7) e 6-3, para se tornar na quarta jogadora a erguer a Venus Rosewater Dish, depois de, em 2011, também se ter sagrado campeã em juniores, imitando Ann Jones, Martina Hingis e Amélie Mauresmo.

Barty já tinha estado numa final de Wimbledon, em pares, em 2013, com 17 anos, criando enormes expectativas. “Vítima do próprio sucesso”, segundo as suas palavras, Barty retirou-se do circuito no final de 2014, foi jogar críquete numa equipa australiana e só voltou a pegar na raqueta dois anos mais tarde, quando se sentiu preparada para lidar com a pressão; voltou a Wimbledon, mas não passou do qualifying. Em 2017, voltou a ganhar torneios e, dois anos depois, triunfou em Roland Garros, subiu ao primeiro lugar do ranking e terminou a época pré-pandemia triunfando nas WTA Finals.

Quando o circuito retomou em Agosto de 2020, Barty decidiu ficar na Austrália, mesmo que isso a tenha feito perder os dois últimos Grand Slams da época. Este ano, era uma das favoritas em Roland Garros, mas foi forçada a abandonar na segunda ronda devido a uma lesão na anca, que a impediu de competir em relva nas três semanas que antecederam Wimbledon. “Não foi nada mais do que um milagre. As estrelas alinharam-se para mim nesta quinzena”, reconheceu Barty, antes de revelar que os médicos tinham prognosticado uma paragem de dois meses.

O derradeiro encontro feminino começou com Barty a vencer 14 pontos sucessivamente, um novo recorde desde 1977. Mas após ceder o serviço pela segunda vez, Pliskova entrou no jogo, recuperou um dos breaks, em branco e, apesar de sempre imperturbável, até deixou escapar um sorriso. Contudo, Barty fechou o set em 28 minutos.

No segundo set, Pliskova subiu a percentagem de primeiros serviços de 55% para 80% e surgiram os ases. Barty voltou a ser a primeira a adiantar-se, para 3-1. Pliskova reagiu novamente e até passou a comandar, por 4-3. A 5-5 (40-0), um vólei displicente da checa terminou na rede e inverteu o sentido do jogo. Barty ganhou os quatro pontos seguintes e serviu para a conquista do título. Inesperadamente, a campeã de Roland Garros em 2019 acusou o momento: o primeiro serviço desapareceu e, depois de uma dupla-falta, consentiu o break. Pliskova aproveitou e dominou o tie-break, concluído noutra dupla-falta da australiana.

Mas cada set tem a sua história e Barty entrou de forma irrepreensível na partida decisiva, chegando a 3-0 e cometendo apenas dois erros não forçados. A 5-2 passou a dois pontos da vitória, mas quando serviu novamente para fechar, foi mais determinada, assinou o seu sétimo ás e fechou pouco antes das duas horas de jogo. Depois, foi o esforço para conter as lágrimas.

“Foi a sensação mais incrível que já experimentei num court. Houve, sem dúvida, um momento de descrença. Acho que trabalhei tanto em toda a minha carreira com a minha equipa e com as pessoas que mais significam para mim, para tentar alcançar os meus objectivos e sonhos. Ser capaz de fazer isso hoje foi incrível”, frisou a campeã.

A emoção foi enorme, mas Barty ainda teve forças para imitar o compatriota Pat Cash, que em 1980 trepou as bancadas para ir celebrar com a sua equipa, e foi abraçar o treinador Craig Tyzzer e o namorado, Garry.

Karolina Pliskova mostrou que tem ténis para ganhar grandes títulos – tal como em 2016, quando atingiu a final do US Open –, agora sob os conselhos de Sascha Bajin, treinador que levou Naomi Osaka a vencer o primeiro de quatro Grand Slams. Mas a checa ainda é uma das três tenistas que liderou o ranking mundial e não ganhou um major.

Hoje, saber-se-á se o destino de Novak Djokovic (1.º) é a conquista do 20.º título do Grand Slam em Wimbledon. Pela primeira vez em sete finais, o sérvio chega ao último dia com apenas um set perdido para defrontar o italiano Matteo Berrettini (9.º), estreante em finais de majors.