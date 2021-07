Encontros Ultramarino de Fred Martins passam de Sintra para Belém, em Lisboa

Cantor e compositor brasileiro reúne vários músicos para três encontros criados a partir do seu álbum Ultramarino . Devido às novas regras de prevenção da covid-19, os próximos têm novas datas e novo local: serão no Espaço Espelho D’Água, Lisboa, em 16 de Julho e 6 de Agosto.

Os encontros que o cantor e compositor brasileiro Fred Martins começou a promover a partir do seu mais recente álbum, Ultramarino, tiveram de mudar de data e de local devido ao agravamento da pandemia e às novas regras sanitárias. O primeiro, como foi anunciado, decorreu em Sintra, na Quinta Camélia Gardens, no passado dia 4 de Julho, tendo por convidado o cantor, compositor e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio, acabando por ter também a participação de dois dos nomes anunciados para o segundo encontro, ambos cabo-verdianos: o baixista, cantor e compositor Rolando Semedo e a cantora Nancy Vieira. Sem público, foi transmitido em streaming nos canais de YouTube e Facebook de Fred Martins, e ainda se encontra disponível para visualização.

O segundo encontro, agora no Espaço Espelho D’Água, em Belém, Lisboa, cumprindo o que foi previamente anunciado, tem como convidados Rolando Semedo e Nancy Vieira. Do repertório, segundo o programa destes encontros, constam as canções Mimória e Águ (de Semedo), O samba me diz (de Fred e Marcelo Diniz, que Fred já gravara com Nancy), Esperança de mar azul (de Teófilo Chantre) e Tu me acostumbraste (de Frank Dominguez). Este encontro está marcado para 16 de Julho, sexta-feira, às 18h30, com entrada gratuita (mediante reserva).

O terceiro e último encontro, também no Espaço Espelho D’Água, às 18h30, volta a ser a uma sexta-feira, 6 de Agosto, e contará com a fadista portuguesa Joana Amendoeira, o acordeonista e compositor galego Pedro Pascual, o actor são-tomense (nascido na Guiné Equatorial) Ângelo Torres e a cantora Mar, filha de Torres, que irá interpretar Noites de São João (canção composta por Fred Martins a partir do poema de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa). Joana Amendoeira, por sua vez, irá cantar Entre o calor e o frio, Viver a mil e outras canções de seu álbum Na Volta da Maré, lançado em Maio e resultante de um trabalho em trio: ela (voz), Fred Martins (músicas) e Tiago Torres da Silva (letras), num disco atlântico, ligando Portugal, Brasil e África. Tal como no anterior, a entrada é gratuita (mediante reserva).