Fernanda Torres: “O mundo parou e tudo o que ela quer é Eça de Queirós”

Um ano e meio de pandemia poderia ter sido perfeito para que Fernanda Torres conseguisse avançar para a escrita do seu terceiro romance. “Só que eu tive e estou tendo uma sensação que não sei sobre que mundo falar”, conta ao telefone, a partir do Brasil, a actriz e escritora brasileira, autora dos romances Fim (2013), que vendeu mais de 200 mil exemplares só no Brasil e está a ser adaptado para uma série de televisão na Globo, e de A Glória e seu Cortejo de Horrores (2017), que estará em discussão no próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo.