Rede de tráfico de droga actuava em Abrantes e Ponte de Sor

A GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga que actuava essencialmente nos concelhos de Abrantes e Ponte de Sor. Foram detidas sete pessoas, informou aquela força militar.

Em comunicado emitido hoje, a GNR refere que o Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes, deteve na terça-feira cinco homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 33 e 45 anos nestes concelhos.

A investigação decorria há dois anos. No decorrer das diligências, foi dado cumprimento a seis mandados de detenção e 26 mandados de busca (nove domiciliárias, 16 em veículos e uma em armazém) que culminaram no desmantelamento da rede.

Durante as buscas foram apreendidos 19 veículos, um ciclomotor, 54 doses de cocaína, 45 de cannabis, sete doses de heroína, 14 telemóveis, um computador, duas televisões, 19 peças de ouro, uma arma branca, três armas de ar comprimido, uma besta e diverso material relacionado com a prática do tráfico de droga.

Um dos detidos foi presente na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Santarém e os restantes na quinta-feira, para lhes serem aplicadas as medidas de coação.

A operação contou com o apoio da Secção de Informações e Investigação Criminal e do Destacamento de Intervenção ambos do Comando Territorial de Santarém e o reforço do Comando Territorial de Portalegre e da Unidade de Intervenção.