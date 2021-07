PJ detém suspeito de homicídio e profanação de cadáver em Figueiró dos Vinhos

Vítima mortal foi mulher de 54 anos, atraída para zona florestal por um homem. Comunicado da Judiciária não adianta móbil do crime.

Um homem de 51 anos foi detido pela suspeita da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida, na zona de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, anunciou a Polícia Judiciária.

A detenção, feita pela directoria do Centro, acontece na sequência de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Acção Penal de Leiria, relativo a factos ocorridos no final de Março.

Segundo a Judiciária, por motivos não concretamente apurados, o arguido muniu-se de uma arma de fogo, atraiu a vítima, uma mulher de 54 anos, para uma zona de floresta. Aí, terá disparado três tiros, atingindo-a na zona da cabeça e nas costas. Depois terá golpeado a vítima na cabeça, até lhe provocar a morte, ocultando o cadáver com vegetação no interior da área florestal.

Após interrogatório judicial, o suspeito ficou preso preventivamente.