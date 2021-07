Maquinistas contra novas regras nos hotéis e restaurantes

O SMAQ – Sindicado dos Maquinistas considera que as medidas de combate à pandemia que prevêem exigência de testes ou certificado digital de vacinação para utilizadores de unidades hoteleiras e restauração “completamente draconianas” e “absurdas” para os profissionais que são considerados trabalhadores essenciais, mas não tiveram nenhum regime especial de vacinação.

Em comunicado, aquele sindicato diz que “o governo cria dificuldades acrescidas às empresas, não apenas de passageiros mas também de mercadorias”, por terem um regime de trabalho ininterrupto, “com trabalho ao fim-de-semana e que obriga, no longo curso, a pernoitas longe de casa”.

Grande parte dos maquinistas – e também dos revisores – é obrigada a tomar as suas refeições em restaurantes e dormem em hotéis com as quais as empresas (CP, Medway e Takargo) têm contrato. Como há “uma larga quantidade de trabalhadores não vacinados”, estes arriscam-se a serem impedidos de tomar refeições em restaurantes ou a pernoitar nos hotéis quando terminam o serviço longe de casa.

António Domingues, do SMAQ, lembra que os maquinistas são considerados trabalhadores essenciais, que durante o confinamento mantiveram os comboios a andar e que, por vezes, tinham de levar consigo três refeições porque não tinham onde comer. O sindicalista defende um regime de excepção para estes profissionais.