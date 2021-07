Cruz Vermelha tem teste PCR com resultados em 13 minutos

A Cruz Vermelha (CVP) tem disponíveis testes moleculares com resultados em 13 minutos. Idêntico ao PCR feito em laboratório, a nova técnica está a ser avaliada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), segundo noticia o semanário Expresso.

Estes testes são produzidos pelos laboratórios Abbott e já há algum tempo que eram usados para detectar outros vírus, como a gripe A e o VIH, por exemplo. Portáteis e carregáveis numa tomada normal, existem 50 dispositivos (IDNOW) espalhados por 18 postos fixos em todo o território nacional e uma unidade móvel. A CVP já fez mais de 1500 testes até ao momento.

Francisco George, presidente da instituição, citado pelo Expresso, refere que “a capacidade instalada para os testes moleculares de leitura rápida é grande”, garantindo que “pode aumentar para satisfazer as necessidades do país face à situação pandémica em cada momento, se for necessário”.

Gonçalo Orfão, médico e gestor do Programa Especial de Teste da CVP, dá conta de que “o resultado do teste molecular é aceite para o Certificado Digital e existem diversos aeroportos no mundo que se encontram a adoptar esta tecnologia”. Assim, “os aeroportos nacionais também aceitam o IDNOW, porque Portugal aceita o Certificado Digital Covid”.

Cada teste custa 60 euros, não havendo para já comparticipação por parte de seguradoras e a amostra é recolhida com zaragatoa nasofaríngea, como num teste rápido ou PCR.

O Expresso avança também que a tecnologia está registada para utilização e comercialização e que o INSA explica que “o equipamento e os testes [fornecidos pelos peritos no diagnóstico de outros vírus] estão em avaliação no Laboratório Nacional de Referência para o vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios” e que “na próxima semana haverá informação”.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Cruz Vermelha, “a sensibilidade deste teste situa-se nos 93,3% e a especificidade nos 98,4%, o que possibilita ao médico tomar decisões clínicas atempadas e com segurança”.

Para fazer este teste, é necessário fazer marcação prévia online, ou através do telefone 1415 ou através do email testescovid19@cruzvermelha.org.pt.

