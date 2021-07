Covid-19 em Portugal: há 129 concelhos com incidência de risco, mais 42 do que há uma semana — veja como está o seu

Loulé e Albufeira são os municípios do país no degrau de risco mais elevado, registando ambos uma incidência acima de 960 casos por 100 mil habitantes. Lisboa continua a registar subida na incidência.

Portugal tem, actualmente, 129 concelhos com incidência de risco – superior a 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Este valor representa uma subida de 42 municípios em relação à semana passada, quando existiam 87 concelhos a figurar nesta lista. Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). ​

De acordo com o balanço da incidência da DGS, Loulé e Albufeira são os únicos concelhos de Portugal que figuram no patamar de maior risco, ou seja, acima de 960 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, registando uma incidência de 1016 e 997, respectivamente. Na semana passada, Albufeira era o município com incidência mais elevada (823 casos por 100 mil habitantes).

A incidência continua a subir em Lisboa: de 595 para 749 casos por 100 mil habitantes, ficando no segundo nível de maior risco (entre 480 e 959,9). Também no Porto a incidência está a crescer, estando já o município no mesmo de degrau que Lisboa, entre os 480 caso e os 959,9 casos por 100 mil habitantes (484).

O Governo anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa depois de reunião do Conselho de Ministros, o ajuste nas medidas, optando por abandonar as que estavam em vigor há menos de um mês e a optar por uma nova abordagem. Já não há restrições, durante o fim-de-semana, à circulação para entrar ou sair da Área Metropolitana de Lisboa, mas mantém-se a proibição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas do dia seguinte.

Mas há ainda outra novidade: a partir deste sábado, passará a ser exigido um teste negativo ou certificado digital para poder fazer check-in num hotel em qualquer parte do país (e o mesmo será exigido a turistas). As funções do certificado digital covid-19 foram também alargadas à restauração, sendo obrigatório para o acesso ao interior dos restaurantes desde as 19h de sexta-feira até às 22h30 de domingo e também aos feriados, nos concelhos de risco elevado e de risco muito elevado, que perfazem agora 60 (também é possível apresentar um teste com resultado negativo).