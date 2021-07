Covid-19: Centro Hospitalar Gaia/Espinho limita visitas a portadores de certificado digital

O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho só permitirá, a partir de sábado, visitas a doentes a quem for portador de um certificado digital covid-19, disse esta sexta-feira à Lusa fonte daquela unidade de saúde.

A medida, que vai juntar-se às já tomadas assim que se instalou a pandemia em Portugal, entra em vigor no sábado e abrange os agendamentos já efectuados para visitas, acrescenta a fonte.

O hospital justifica o reforço das medidas de segurança “uma vez que os números têm vindo a aumentar, registando neste momento o hospital 20 doentes com covid-19 internados em enfermaria normal e cinco em cuidados intensivos”, contra os “seis doentes internados, um em cuidados intensivos, verificados na semana passada”.

O hospital aceita um dos três modelos de certificado digital, seja de confirmação de vacinação completa, de testagem ou de recuperação da doença, confirmou a fonte.

O Governo anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa depois de reunião do Conselho de Ministros, novas medidas, alargando as funções do certificado digital covid-19 para o acesso a hotéis (em todo o país) e para entrar no interior de restaurantes desde as 19h de sexta-feira até às 22h30 de domingo e também aos feriados, nos concelhos de risco elevado e de risco muito elevado, que perfazem agora 60.