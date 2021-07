Extinção do SEF aprovada no Parlamento pelo PS com ajuda do Bloco e PAN

Direita, PCP e PEV votaram contra. Diplomas do PSD, para transformar SEF em força de segurança, e do BE, para criar a Agência Portuguesa para a Migração e o Asilo, baixaram sem votação.

A proposta de lei do Governo para a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a distribuição das suas competências pela GNR, PJ, PSP e Institutos dos Registos e Notariado, assim como a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo, foi aprovada na generalidade apenas com os votos a favor do PS e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, mas com a ajuda imprescindível das abstenções do Bloco e do PAN.

O diploma acabou por ir a votos, ao contrário do que estava a ser discutido na quinta-feira ao fim da tarde de ser remetido sem votação para a Comissão de Assuntos Constitucionais. A viabilização por parte do Bloco era ponto assente, uma vez que o partido já anunciara subscrever a extinção do SEF.

O que acabou por baixar à comissão sem votação por 60 dias foram os projectos de lei do PSD, que propõe a mudança da natureza do SEF de serviço de segurança para força de segurança, e do Bloco que propõe a criação da Agência Portuguesa para a Migração e o Asilo.

Durante o debate, o ministro da Administração Interna e o PS — que foi mesmo estabelecer as ligações entre os serviços de controlo dos imigrantes e o regime salazarista — argumentaram que actualmente não faz sentido haver uma “polícia para estrangeiros” e imigrantes, enquanto a oposição alegou que é o Governo que está a distribuir as competências do SEF a duas forças de segurança, uma delas militarizada (GNR).