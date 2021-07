Marcelo Rebelo de Sousa: “Porque tenho de aparecer? Para tentar ‘furar balões’”

Havia muitas mais perguntas a fazer ao Presidente da República, mas a “autorização” foi apenas para “duas ou três”. Foram estas que me acudiram, naquela noite, em que o tema não era o Presidente da República, mas exclusivamente o guterrismo (conversa que sairá no P2 deste domingo). As respostas, como sempre ocorre com o Presidente, além de reclamarem mais do que uma leitura, são, também como sempre, prodigiosas. Ou não é um quase prodígio interpretar-se assim a ele mesmo e à sua acção presidencial ou falar assim do primeiro-ministro António Costa?