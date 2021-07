Eis Vila Nova de Gaia aos olhos de instagrammers, para mostrar que há muito além das caves

São "localizações escondidas"; são percursos "em zonas muito interessantes e que, normalmente, não são percorridos pelos turistas e pelos locais"; é "a identidade do centro histórico de Vila Nova de Gaia" — ou são, por outras palavras, "tesouros escondidos" que Alexandra Cabral quis evidenciar. A designer, que trabalha na empresa municipal Gaiurb, criou o Walkingaia, um projecto de orientação visual que quer captar (e mostrar) "a essência e identidade do território, as pessoas, a personalidade e os rostos de quem já habita", explica ao P3.

Para isso, chamou "instagrammers ligados à fotografia" que fossem capazes de fazê-lo. Os escolhidos: @bornfreee, @joao.bernardino, @kitato (também jornalista do PÚBLICO), @alexcoelholima, @martanferreira, @brunofsilva, @eugeniahanganu, @lx.wanderer e @marjorges, o espanhol @nicanorgarcia e o italiano @ichmiles. Todos foram convidados a percorrer a cidade entre os dias 2 e 4 de Julho para captarem o que mais lhes atraía o olho. "O objectivo foi transpormos para a plataforma digital uma imagem muito peculiar e pegar em pequenos pormenores captados por quem mais sabe de fotografia neste meio", contextualiza Alexandra. E, no final, convidar quem visita Vila Nova de Gaia a permanecer por mais tempo, não terminando o seu passeio com uma visita às caves.

Além das fotografias, partilhadas no Instagram do projecto, no final do mês deverá nascer a app do Walkingaia, a ser complementada com marcos plantados na cidade: "[Queremos] trazer à superfície sete ou oito pontos de uma forma que, não sendo bem um jogo, são percursos escondidos por onde as pessoas podem deambular, que podem contemplar. Tem zonas de miradouro, tem caminhos por onde já circularam personalidades, tem questões mais curiosas do território..." E o projecto não se deverá esgotar aqui: em cima da mesa está "uma pequena publicação" ou uma exposição. Afinal, afiança, "o potencial das fotos é incrível". Basta vê-las nesta fotogaleria.