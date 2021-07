Na Dinamarca ergue-se o maior castelo de areia do mundo

Em Blokhus, na Dinamarca, ergue-se o castelo de areia mais alto do mundo. A estrutura tem 21,16 metros de altura, cerca de mais três metros do que o castelo construído na Alemanha, em 2019, e detentor do mesmo recorde. Ao todo, a construção em forma de pirâmide é constituída por 4860 toneladas de areia e cerca de 10% de argila, para se tornar mais coesa.

Ao The Guardian o responsável pela estrutura de areia, Wilfred Stijger, explicou que o castelo representa o poder que o novo coronavírus tem sobre o mundo. “Está a decidir a nossa vida”, sublinha. “Está a dizer-nos para nos afastarmos da nossa família e não irmos a sítios agradáveis. Está a dizer-nos para ficarmos em casa e não fazermos actividades”, e por isso, em representação das consequências da pandemia, o holandês decidiu construir o modelo da molécula do novo coronavírus com a coroa, no cimo do castelo.

Wilfred contou com o apoio de outros 30 escultores de areia. A estrutura tem incorporadas várias características da região, como o caso das casas de praia, os faróis e as actividades de windsurf e kitesurf.