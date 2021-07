A miragem da livre circulação na União Europeia

No início de maio, a presidente da Comissão Europeia afirmou que estávamos no bom caminho para ter o sistema de certificados digitais pronto a entrar em vigor em junho. A ideia era ter um certificado único, reconhecido por todos os países da União e os restantes do espaço de Schengen, que permitisse a livre circulação aos seus detentores, com regras comuns aos diferentes países. As negociações levavam vários meses e já em março a Comissão tinha proposto um quadro legislativo para este certificado ver o dia. Como é sabido, o certificado chegou em julho. Mas chegou mesmo?