A elite desgraçada (e o sistema que a criou)

Anjos caídos, ilustres e destacados membros da elite nacional que agora ocupam as cadeiras dos réus – dos corredores do poder passaram para os corredores do tribunal. A nata da sociedade afinal estava estragada, azedou. A queda do banco do regime (ou seria este o regime do banco?) levou à queda das cartas, marcadas no baralho dos esquemas financeiros, dos negócios de favor, da cortina de fumo que os amores clubísticos ajudaram a manter. Tudo se passava debaixo dos nossos olhos, mas poucos queriam ver.