A defesa dos mais pobres entre os pobres

Na passada segunda-feira, o regime indiano matou Stan Swamy, um padre jesuíta e activista dos direitos humanos, com 84 anos de idade. Preso em 8 de Outubro do ano passado, o padre Stan Swamy viu sucessivamente recusados os seus pedidos de libertação sob caução, ao mesmo tempo que via a sua situação de saúde degradar-se. Só após continuados protestos dos seus advogados conseguiu obter um copo com palhinha para beber água – a doença de Parkinson de que sofria não lhe permitia segurar um copo de forma a poder beber.