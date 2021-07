Exclusivo Operação Cartão Vermelho

Compra directa da dívida ao Novo Banco por empresário amigo de Vieira foi chumbada pelo Fundo de Resolução, mas tal fez com que o sucessor do BES recebesse menos três milhões pelo negócio. Dívida acabou por ser comprada indirectamente por Vieira por menos 600 mil euros do que era a oferta inicial