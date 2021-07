África teve a pior semana desde o início da pandemia. “Deviam estar a soar todos os alarmes”

África teve “a pior semana desde o início da pandemia”, com um aumento de 20% dos casos, e a situação vai piorar com a terceira vaga a ganhar terreno com rapidez, disse Matshidiso Moeti, directora para África da Organização Mundial de Saúde, numa teleconferência esta quinta-feira. Em quatro semanas, a situação tornou-se alarmante, disse, por seu lado, em entrevista ao jornal francês Le Monde, John Nkengasong, director do Centro de Controlo de Doenças (CDC) de África. “Não é um exagero dizer que vários países [africanos] passam hoje pela situação em que esteve a Índia, com hospitais cheios e falta de oxigénio para os doentes. Na Zâmbia ou no Uganda, houve doentes a ser tratados no exterior das estruturas de saúde”, contou.