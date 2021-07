O Parque da Amizade, entre Cerveira e Tomiño, vai ganhar cinco hectares do lado de cá

O parque transfronteiriço do Alto Minho começa a ganhar forma: para além da futura ponte pedonal e ciclável sobre o Rio Minho, vai ser ampliado. O antigo Parque de Lazer do Castelinho terá duas piscinas, um complexo desportivo e prevê-se ainda a construção de um museu ao ar livre. Obras nos acessos ao local devem arrancar este ano.

O Parque Transfronteiriço Castelinho-Fortaleza, entre Vila Nova de Cerveira e Tomiño, tem novo nome: à semelhança da ponte rodoviária que já liga as duas localidades raianas, chama-se, agora, Parque da Amizade. O espaço, apresentado em 2017, prevê a construção da Ponte Goián Cerveira, uma via pedonal e ciclável com 330 metros de comprimento e 4,7 metros de largura. Do lado de cá, há novidades: o antigo Parque de Lazer do Castelinho vai ser ampliado em cinco hectares, anunciou a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. No total, o Parque da Amizade terá 25 hectares.

Isso quer dizer que, para além de mais espaço para se relaxar, haverá mais sítios dedicados à prática desportiva; para além disso, serão realizadas intervenções no que já existe e requalificações na malha urbana envolvente. A empreitada, com uma estimativa orçamental de 7,8 milhões de euros, dividir-se-á em “três fases distintas”, sendo que a primeira deve arrancar “ainda no presente ano”, lê-se em comunicado da autarquia.

Serão construídos “novos equipamentos desportivos ao ar livre”, como duas piscinas descobertas (uma para adultos, outra para crianças), campos de futebol, ténis, padel e voleibol de praia, “bem como as respectivas e necessárias instalações de apoio”. O complexo desportivo será edificado “em plena articulação com as infra-estruturas existentes”. O Parque da Amizade, do lado de Cerveira, também poderá vir a albergar o Museu do Carocho, “para exposição de embarcações típicas”.

A primeira fase das obras diz respeito às intervenções nos acessos, que iniciarão com “o prolongamento da faixa de rodagem”, “do estacionamento e passeios a nascente do arruamento paralelo ao caminho-de-ferro”. Também será construído “acesso pedonal à estação ferroviária”.

Para Fernando Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, o projecto reflecte uma verdadeira “cooperação transfronteiriça que contribuirá para uma valorização definitiva” da vila “no espaço europeu, assente em três pilares basilares condutores: a integração ambiental, paisagística e socioeconómica”, cita a mesma nota. O autarca assegura que “todo o projecto foi elaborado de forma coordenada e contínua, privilegiando o equilíbrio entre a conservação da natureza e a usufruição humana sob a perspectiva do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida”.