Um Século de Música: memorabilia de lendas do século XX vai a leilão

O saxofone do ex-presidente dos EUA Bill Clinton, as portas do Hotel Chelsea de Nova Iorque, onde Bob Dylan, Jimi Hendrix e Jerry Garcia chegaram a residir, o clarinete de Benny Goodman ou uma guitarra usada por Eddie Van Halen, um dos últimos guitar heroes, que morreu em 2020​. Estes são apenas quatro objectos de uma vastíssima colecção, de mais de mil lotes, que vai a leilão, na norte-americana Guernsey's, entre os dias 14 e 15 de Julho.

Entre a memorabilia, estão ainda objectos que evocam eventos musicais emblemáticos do século XX, como o Festival Woodstock: o mapa pintado à mão, cartazes, colunas de palco de Paul Butterfield e fotografias e diapositivos originais dos concertos de 1969, captados em palco pelo fotógrafo oficial Barry Levine. E, por falar em Levine, pode ser licitada a câmara fotográfica Leica usada, assim como os papéis que o credenciavam para o evento.

Outros artigos incluem obras originais de John Lennon e guitarras de Eric Clapton e Paul McCartney, os pianos de Chick Corea e Elton John e um vestido de Billie Holliday. A estes juntam-se ainda 170 banjos, 80 guitarras, 150 violinos e arcos e cerca de 150 bandolins, uqueleles e harpas de uma colecção particular.

Foto O mapa, pintado à mão, da área onde decorreu o Festival Woodstock, em 1969

Entre o leilão Um Século de Música, que se realiza online, há ainda os instrumentos de Jason Becker, brevemente considerado um fenómeno da guitarra rock, mas que acabou por se ver limitado após os primeiros sintomas de esclerose lateral amiotrófica, com que foi diagnosticado aos 20 anos. Ainda assim, e mesmo impossibilitado de mover os músculos, Jason Becker, hoje com 51 anos, não desistiu da música, continuando a compor e a gravar, recorrendo a um programa de computador: o álbum Perspective, de 1996, tornou-se o primeiro lançado por um artista com a doença de Lou Gehrig. As receitas das suas guitarras revertem para suportar as despesas médicas do artista.