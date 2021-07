Rapper Lil Baby detido em Paris por posse de cannabis

Lil Baby estava em Paris para a Semana de Moda, tendo participado no desfile de alta-costura da Balenciaga, que se realizou na quarta-feira.

A polícia francesa deteve o rapper norte-americano Dominique Jones, mais conhecido por Lil Baby, por posse de cannabis, informou, segundo a Reuters, uma fonte judicial na sexta-feira, confirmando a notícia avançada pela AFP.

Lil Baby foi detido na tarde de quinta-feira, quando estava com o jogador de basquetebol da NBA e fã do Benfica James Harden. No entanto, segundo a ESPN, o atleta, que foi abordado pelos agentes, não foi detido nem é suspeito de qualquer crime. Outro indivíduo terá sido levado pelas autoridades, mas a sua identidade não foi revelada. A polícia francesa diz que foram encontrados 20 gramas de canábis.

Bravo à la police française ??????? des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

O rapper norte-americano estava na capital francesa para a Semana da Moda de Paris, tendo participado, com James Harden e Kanye West, no desfile de alta-costura da Balenciaga, que se realizou na quarta-feira.