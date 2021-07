Em família: contos, visitas e artes para ocupar e desconcentrar

CIRCO

9 de Julho a 19 de Setembro

De Volta à Praça

Todas as idades

A norte, o circo monta a tenda fora de portas, em sete localidades. Num projecto saltimbanco, com o cunho do Coliseu do Porto Ageas e do Teatro Nacional São João, recupera-se a tradição itinerante circense com espectáculos e oficinas, que tanto se equilibram no modelo à antiga como se atiram às novas tendências. O Circo do Coliseu, o Teatro da Palmilha Dentada e a companhia Erva Daninha são os mestres-de-cerimónias. As apresentações começam no jardim da Casa das Artes do Porto (9, 16 e 18 de Julho), seguindo viagem para Arcos de Valdevez (10 de Julho e 1 de Agosto), Cinfães (24 e 25 de Julho), Celorico de Basto (7 e 8 de Agosto), Mondim de Basto (4 e 28 de Agosto e 4 de Setembro), Santo Tirso (13 a 15 de Agosto), Cabeceiras de Basto (20 a 22 de Agosto), Paços de Ferreira (4 e 5 de Setembro), Marco de Canaveses (11 e 12 de Setembro) e, a fechar o círculo, novamente a Casa das Artes portuense (17 a 19 de Setembro). O acesso é gratuito, sendo aconselhada a reserva em bilheteira@devoltaapraca.pt.

VISITAS

9 de Julho

Visitas Nocturnas ao Parque Biológico da Serra da Lousã

O convite é para desvendar os segredos nocturnos daquele que se apresenta como “a maior amostra da fauna selvagem de Portugal”. Situado em Miranda do Corvo, o Parque Biológico da Serra da Lousã serve de casa a corsos, cabras, javalis, linces, lobos, lontras, veados, ursos-pardos, águias, gansos, corujas e tartarugas, sem esquecer a flora diversa que compõe o cenário. Durante o Verão, as portas abrem também à noite, dando a conhecer os hábitos de espécies como os sacarrabos, as ginetas, os texugos ou as raposas. As Visitas Nocturnas estão agendadas para os dias 9 e 30 de Julho, 13 de Agosto e 3 de Setembro, a partir das 21h, sendo necessária a inscrição (através dos contactos 239 538 444 e parquebiologicoserradalousa@adfp.pt), uma lanterna e, claro, a máscara. A entrada no parque custa 9€ (6€ para crianças dos 3 aos 15 anos).

FESTIVAL

2 a 11 de Julho

Lugar do Hábito - Festival de Artes Performativas de Rua

Todas as idades

Em Ponte de Lima, a animação chega ao Lugar do Hábito. A queimar os últimos cartuchos, o festival põe o foco no Rasto de Erva Daninha, na Mariela Tuba & Clown e nos Irmãos Esferovite da Nuvem Voadora, na Mentira a Quanto Obrigas do Teatro do Montemuro e no Transe Sinfónico da Fanfarra Kaústika, entre outros números. A entrada é livre; o programa está em www.cm-pontedelima.pt.

9 a 31 de Julho

Desconcentra

Todas as idades

O Desconcentra é um festival seixalense nascido para transformar as ruas em palcos – podendo o significado de ruas traduzir-se em parques, na Fábrica da Pólvora ou no Moinho de Maré de Corroios. Na oferta desta segunda edição estão, entre outras, as propostas artísticas de Graça Ochoa, Circolando, Noiserv, PIA - Projectos de Intervenção Artística, Erva Daninha e Teatro do Mar (programa completo aqui). A entrada é gratuita, sujeita a reserva prévia em bilheteira.cultura@cm-seixal.pt ou 915 635 090.

TEATRO

A partir de 10 de Julho

Feliz Aniversário

Maiores de 3 anos

Com 45 anos de história, o TIL - Teatro Infantil de Lisboa prossegue a sua missão de “mostrar aos mais novos a importância do teatro para o desenvolvimento intelectual, cultural e cívico das gerações”. Na sua nova criação, junta personagens de várias narrativas numa festa de aniversário que se revela uma “mágica celebração da amizade”, onde entram a empatia, a amizade, o companheirismo, a esperança e, claro está, a alegria de viver. Em cena no Teatro Armando Cortez (Lisboa), ao sábado e ao domingo, às 11h. A entrada custa 9€ (criança) e 12€ (adulto).

11 de Julho

Antiprincesas #Carolina Beatriz Ângelo

Maiores de 6 anos

A médica e feminista portuguesa Carolina Beatriz Ângelo, que foi também a primeira mulher a votar no país, serve de inspiração à peça criada por Cláudia Gaiolas no âmbito de uma colecção dedicada a mulheres que marcaram a História. Em sessão dupla, às 16h e às 17h30, é apresentada n’A Gráfica - Centro de Criação Artística, no âmbito da Maps - Mostra de Artes Performativas de Setúbal. A entrada é livre, sujeita a reserva em maps@mun-setubal.pt.

16 e 17 de Julho

Vida de Pirata

Maiores de 6 anos

Canções, afectos, batalhas, gargalhadas e baús recheados fazem parte deste musical onde não falta a obrigatória Ilha do Tesouro. Levado à cena por Antonio Miguens, é inspirado nas histórias de um Capitão Cruel, de uma Rainha Pirata e de um Barbazul. Sexta (dia 16) às 20h, e sábado (dia 17) às 18h, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, com bilhetes de 8€ a 12,50€.

MÚSICA

11 de Julho

Maratona de Violoncelistas

Todas as idades

A violoncelista portuense Guilhermina Suggia é homenageada um pouco por toda a Casa da Música (Porto), que se deixa ocupar, até nos espaços mais inesperados, por estudantes do instrumento. A celebração é este ano servida em formato digital, com a transmissão da maratona no site da casa. Domingo, às 10h, com entrada livre.

LEITURAS

10 e 11 de Julho

Contos do Mundo

Todas as idades

No Parque Municipal da Moita, é montada uma festa da leitura. Durante dois dias, “o livro vai ser o mote e a palavra irá guiar o público por contos e estórias”, numa iniciativa da autarquia que reúne escritores, actores e contadores de histórias. Bru Junça, Catarina Requeijo, Rodolfo Castro, Manuela Ribeiro, Cristina Taquelim, Teatro Extremo, Maria João Luís, Companhia Mefisteatro, Adriano Reis, Braima Galissá, Jorge Serafim e Toca a Rufar são alguns dos nomes em linha. O programa detalhado pode ser consultado aqui. A entrada é livre, mas sujeita a levantamento prévio de bilhete no parque (entre as 14h e as 18h30).

ACTIVIDADES

12 a 16 de Julho

Creactivity Bus

Maiores de 6 anos

Quem passar pela zona ribeirinha de Portimão pode entrar no autocarro do projecto Creactivity, ali estacionado para “despertar o engenho, a destreza e a criatividade” da petizada. Com o carimbo da Fundação La Caixa e do BPI, e de portas abertas das 10h às 14h e das 16h às 20h, estão escalados workshops para dar vida às ideias, pensar com as mãos e alimentar a cooperação e o espírito empreendedor dos pequenos passageiros. Reservas em 308 802 699 ou portugal@creactivitybus.com.