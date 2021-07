Agência de fotografia processa Dua Lipa por ter usado foto de paparazzo sem autorização

Um paparazzo captou a imagem da cantora. Dias depois, Dua Lipa partilhou essa fotografia no seu Instagram. Agora, uma agência de fotografia, que detém os direitos de autor, quer ser ressarcida.

A cantora britânica Dua Lipa pode gabar-se de estar a ter um ano em cheio: dominou os Brit Awards 2021 e arrecadou os principais prémios, enquanto nos Grammys conquistou o prémio de Melhor Álbum Vocal Pop por Future Nostalgia. Além disso, conseguiu o seu primeiro papel como actriz, em Argylle, que estreia para o ano, ao lado de Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard e Samuel L Jackson. E, claro, assina o tema de abertura deste filme de Matthew Vaughn.

No entanto, nem tudo são rosas e, agora, vê-se a braços com a justiça por, em Fevereiro de 2019, ter publicado no seu Instagram a fotografia captada por um paparazzo “sem permissão ou autorização”, noticiou a Billboard.

A imagem em causa mostra a artista com um chapéu enorme e a legenda escolhida foi “Vou viver sob grandes chapéus fofos até nova ordem”, sem qualquer menção à propriedade ou autoria da fotografia. E a imagem era propriedade de quem a captou, sendo que o profissional cedeu posteriormente os direitos de autor à Integral Images, a 20 de Fevereiro do mesmo ano, ou seja, quase duas semanas após a publicação de Dua Lipa.

Agora, a Integral Images interpôs uma acção contra a cantora britânica, alegando que Dua Lipa lucrou com a foto, uma vez que a sua conta de Instagram funciona como uma ferramenta de marketing. A Integral Images pede uma indemnização de 150 mil dólares (cerca de 125 mil euros) e uma ordem cautelar para que a cantora não repita um acto do mesmo género.

Esta não é a primeira vez que surge um caso do género: Jennifer Lopez, por exemplo, foi processada pela Splashy News e pela Picture Agency por colocar uma fotografia sua e de Alex Rodriguez na sua conta de Instagram. No entanto, as empresas em causa acabaram por retirar a queixa.