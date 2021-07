Inês Lopes Gonçalves: “A rádio não precisa de tantos artifícios para acontecer”

Dar entrevistas não é o seu forte, confidencia. Está mais habituada a estar do outro lado, a fazer as perguntas, quer na rádio, quer na televisão. A poucos dias de chegar aos 40 anos, Inês Lopes Gonçalves afirma-se tal e qual Fernando Pessoa: tem em si “todos os sonhos do mundo”. Sonhos esses que vai continuar a concretizar na Rádio Renascença. A animadora e apresentadora de televisão é a mais recente contratação da estação e junta-se às Três da Manhã, que, durante o Verão, passam a ser quatro.