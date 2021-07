Um encontro no final da mais bela estrada de Madagáscar

Ao fundo da rua, perscruto a esplanada. Aproximo-me. A vista estará turba? Aquilo sai-me da boca sem pedir licença ao cérebro. “Está ali o Bruno!” Era mesmo o Bruno, em Tulear, tantos anos depois dessas carnes exóticas, dessas provas de vinhos que me esperavam quando eu corria para sul ao longo da Rua do Norte, no Bairro Alto.