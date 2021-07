Com Cinema na Vinha pelo país, ainda há tempo para ver arte AnonymA em Pitões das Júnias, folhear a Feira do Livro de Braga, provar os petiscos e os vinhos de Santarém, andar na Rota do Sossego de Lisboa e Porto, entrar na Linha do Tempo em Sines e ver o circo De Volta à Praça.