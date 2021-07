Tivesse eu dinheiro para perder a cabeça em vinhos e comprava todas as que pudesse.

Um dia provei um vinho Madeira velho da casta Listrão (equivalente à Malvasia Rei do continente) que nunca mais me saiu da memória. Foi no Funchal, na pequena e rústica adega dos irmãos Barros&Sousa, comprada entretanto pela empresa Pereira D'Oliveira. Era um vinho de Porto Santo, ilha onde a Listrão já teve alguma importância. Hoje, está praticamente extinta.