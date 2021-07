Era de juros baixos força BCE a mudar o objectivo 18 anos depois

Depois de ter começado, em 1999, com o objectivo de manter a inflação “abaixo de 2%” e de, em 2003, ter mudado a meta para “abaixo mas próximo de 2%”, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou a segunda alteração de estratégia da sua história, realizando mais um pequeno acerto para cima. O objectivo passa agora a ser simplesmente de “2%”, uma mudança que, à primeira vista, pode não parecer mais do que um detalhe, mas que é a resposta do banco central a uma era de taxas de juro baixas que tem forçado a instituição a estar mais preocupada com a deflação e menos com o perigo de uma inflação demasiado alta.