Gestor nomeado pelo Governo para liderar Banco de Fomento suspeito de ajudar Vieira

Vítor Fernandes, ex-gestor do Novo Banco, aparece várias vezes referido nos mandados de buscas da Operação Cartão Vermelho. Banco de Portugal vai analisar novas informações do Ministério Público que o ligam a Luís Filipe Vieira e admite reavaliação da idoneidade.

O Governo escolheu Vítor Fernandes para presidente (chairman) do Banco de Fomento, mas a sua nomeação pode estar em risco, depois de a investigação do Ministério Público ter apontado ligações entre o ex-gestor do Novo Banco e Luís Filipe Vieira com consequências negativas para o Fundo de Resolução. O Banco de Portugal vai analisar os novos dados que implicam Fernandes e decidirá, de seguida, se haverá lugar à reavaliação da idoneidade.