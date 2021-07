Exportações e importações desaceleram em Maio

Trocas comerciais registaram crescimentos significativos face a Maio de 2020, mas ficaram ainda abaixo do período pré-pandemia. Contudo, o trimestre fechou com um desempenho melhor das exportações do que em 2019

As exportações e as importações de bens cresceram em Maio, com variações homólogas nominais de 54,8% e 52,6%, mas em desaceleração face aos aumentos de 82,1% e 61,3% em Abril de 2021. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a forte variação homóloga é explicada pelo impacto intenso da pandemia em Maio de 2020.

Na comparação com o mesmo mês de 2019, ou seja, antes da pandemia, verifica-se uma queda de 5,2% nas exportações e de 7,5% nas importações.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 48,9% e 42,3%, respectivamente (81,8% e 61,1%, pela mesma ordem, em Abril de 2021). Em comparação com Maio de 2019, o total das exportações e de importações diminuíram 3,1% e 6,2%, respectivamente.

Nas exportações, todas as grandes categorias económicas apresentaram acréscimos significativos em Maio, salientando-se os aumentos de fornecimentos industriais (55,6%), principalmente de produtos transformados para Espanha e de material de transporte (69,9%).

Já nas importações, destacam-se, em Maio de 2021 face a igual mês de 2020, os aumentos de fornecimentos industriais (60,6%) principalmente provenientes de Espanha e de combustíveis e lubrificantes (299,4%) originários principalmente do Brasil, avança o INE.

No período em análise, o défice da balança comercial de bens aumentou 422 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020 (diminuiu 252 milhões de euros em relação a Maio de 2019), atingindo 1369 milhões de euros em Maio de 2021. Excluindo novamente os combustíveis e lubrificantes, o saldo da balança comercial foi deficitário em 946 milhões de euros, correspondendo a um aumento do défice de 126 milhões de euros face ao mesmo mês de 2020 (face a Maio de 2019, o défice diminuiu 239 milhões de euros).

No trimestre terminado em Maio de 2021, as exportações de bens aumentaram 51,5% e as importações 38,9% face ao trimestre terminado no mesmo mês do ano passado.

Já comparando com o trimestre terminado em Maio de 2019, as exportações aumentaram 4,4% e as importações diminuíram 2,7%.