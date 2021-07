Auditoria aos créditos tóxicos de Vieira continua sem ver a luz do dia

A detenção do segundo maior devedor do Novo Banco, por poder ter lesado o Estado, acontece antes de ser conhecida a auditoria pedida pelo Fundo de Resolução aos créditos de Vieira. Ramalho confirmou a auditoria em Setembro passado.

A existência de uma auditoria aos créditos de Luís Filipe Vieira, pedida pelo Fundo de Resolução, é conhecida há meses - o presidente-executivo do Novo Banco, António Ramalho, confirmou-a em Setembro de 2020 e admitiu atraso no processo por causa da obrigação da troca da auditora -, mas até hoje ainda não são conhecidas as suas conclusões.