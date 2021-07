O Euro LGBTQI+

1. Quando a UEFA decidiu o modelo do Euro2020-2021, comemorativo de 60 anos de competição, abrindo as portas a vários países europeus, salpicando jogos por várias cidades, estava longe de pensar o quanto essa decisão se revelaria de tão significante relevância política e social. A realidade demonstrou-o. Com efeito, o modelo que levou o Euro a vários cantos da Europa, mostrou “várias europas”, dentro e fora da União Europeia. E o tema que o marcou, para além do lado desportivo — que é um segmento da vida política, não haja dúvidas a esse respeito — foi a dignidade conferida às pessoas. A dignidade da pessoa humana, aqui amplamente manifestada a respeito do tratamento concedido à comunidade LGBTQI+.