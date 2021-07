UEFA admite que formato do Euro2020 é “injusto para as equipas e adeptos”

Aleksander Ceferin considera que é “uma ideia interessante”, mas “difícil de implementar”. Aquando da eliminação do País de Gales, o defesa Chris Gunter já havia deixado duras críticas ao formato do torneio.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, referiu esta sexta-feira, em entrevista à BBC Sport, que não voltará a apoiar a ideia do formato pan-continental do Euro2020 e que este não deverá ser utilizado em futuros torneios. O esloveno, de 53 anos, considera que é injusto para as equipas, bem como para os adeptos que viajam milhares de quilómetros entre os jogos.

“De certa forma, não é correcto que algumas equipas tenham de viajar mais de 10.000 km, enquanto outras apenas 1.000 km”, disse Ceferin sobre o formato da prova disputada em 11 cidades, que considera ter sido “muito desafiador”. Os jogos foram realizados em Budapeste, Londres, Glasgow, Amesterdão, Copenhaga, São Petersburgo, Sevilha, Munique, Baku, Roma e Bucareste.

“Não é justo para os adeptos que tiveram que estar em Roma num dia e depois em Baku nos seguintes, o que representa um voo de quatro horas e meia. Não voltarei a apoiar [este formato]”, afirmou.

Para além dos muitos quilómetros de viagens entre os países, o presidente da UEFA destacou ainda as diferentes jurisdições e moedas, os países que pertencem à União Europeia (UE) e os que estão fora da UE, algo que “não foi fácil” de gerir.

Sobre o formato, que foi decidido antes de assumir o cargo de presidente da UEFA – em Setembro de 2016 -, Aleksander CČeferin afirmou ainda que “é uma ideia interessante, mas difícil de implementar”. “Acho que não a faremos de novo”, enfatizou.

“Torneio de brincadeira”

O País de Gales foi umas das equipas que teve de realizar vários quilómetros de viagem entre cidades (foram 9.156 no total): jogou duas vezes em Baku, no Azerbaijão, antes de voar para Roma, para a última partida da fase de grupos. Seguiu-se Amesterdão, para os oitavos-de-final, um encontro que acabaria por perder diante da Dinamarca, por 4-0. Após a eliminação do Euro2020, o defesa galês Chris Gunter deixou uma mensagem de despedida, com duras críticas à organização da competição.

“Todas as nações tiveram adeptos onde quer que fosse. O País de Gales não teve - excepto aqueles 350 que quebraram as regras do Governo e as suas contas bancárias para lá estar. Vocês e nós merecíamos mais do que este torneio de brincadeira, mas quem disse que a vida é justa?”, escreveu o jogador de 31 anos, nas redes sociais.

Apesar de todas as críticas, o presidente da UEFA confessou também, em entrevista à BBC Sport, que o Euro2020 foi o Campeonato da Europa “mais interessante”. “Nunca vi um Euro dramático como este, com grandes jogos e resultados surpreendentes”, disse.

Ceferin e os 76 testes à covid-19

O Euro2020 foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19 e este tema foi também motivo de conversa. O presidente da UEFA destacou o bom trabalho de todos na contenção do vírus entre as diversas selecções presentes na prova. “Foi um Euro especial, sem dúvida. Vou recordá-lo como o início da normalidade e o regresso dos adeptos aos estádios”.

“Os nossos protocolos de saúde são extremamente rígidos e todas as pessoas são testadas, mesmo aquelas que já foram vacinadas. Fiz o teste 76 vezes”, declarou o esloveno, admitindo alguma decepção quando se associam surtos de covid-19 aos jogos do Euro2020.

“As equipas são muito profissionais e todas respeitam o sistema de bolhas. Nos estádios também somos muito rígidos e quando vejo políticos a dizerem que as pessoas se contagiaram nos jogos, sem qualquer prova, fico um pouco decepcionado.”

A UEFA e a comunidade LGBTI

Um dos temas também abordados na entrevista foi a rejeição da iluminação arco-íris no estádio de Munique por parte da UEFA. No jogo entre a Alemanha e a Hungria, a selecção alemã queria mostrar o seu apoio à comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo) da Hungria, país que havia aprovado uma lei que proibia a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.

“A minha opinião sobre direitos humanos e diversidade e a opinião da UEFA é clara”, afirmou. No entanto, o presidente da UEFA defende que a organização “não pode ser arrastada para qualquer luta política”.

?? The EURO 2020 final is set!



???????????????????? Italy versus England at Wembley Stadium on Sunday ??



Who is lifting the ???#EURO2020 pic.twitter.com/tYSEzNjAkI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

“O problema é que recebemos uma carta com um pedido para iluminar o estádio com as cores do arco-íris em protesto contra o Governo de um país da Europa e contra o Parlamento de um país da Europa. A UEFA é uma organização que, por estatuto, não se pode associar com a política”, explicou Ceferin, sublinhando que o organismo “não pode protestar contra nenhum Governo”.

De recordar que o Euro 2020, que termina já no próximo domingo (20h, RTP1), foi realizado em 11 cidades, com Londres a receber as duas meias-finais e a final, entre Inglaterra e Itália.