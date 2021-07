A turma de 92 volta à cena do crime com a Itália aos ombros

Quando pisar o relvado do herdeiro do mítico Wembley, a turma de 1992 que deixou marca no futebol europeu ao levar a Sampdoria à final da Taça dos Campeões não conseguirá evitar uma viagem relâmpago ao passado, tempo em que Mancini, Vialli, Lombardo e Nuciari pontificavam na equipa da cidade dos quatro papas... e que só a “dream team” de Johan Cruyff impediu de erguer o maior troféu de clubes do continente europeu, por sinal a primeira de cinco conquistas do Barcelona.

No domingo a responsabilidade é, obviamente, acrescida, porque elevada a uma dimensão nacional, com toda uma Itália aos ombros da selecção comandada por um grupo de amigos que se destaca por uma relação antiga, com fundações sólidas.

Muito provavelmente, essa final de 1992 não fará parte da palestra de Mancini antes do grande jogo com a selecção de Inglaterra, que tentará garantir o primeiro Europeu da história do Reino Unido, inspirando-se no Mundial de 1966. Por norma, os treinadores preferem guardar as memórias dos tempos de jogadores num baú muito exclusivo.

De resto, a carga emocional de uma final é por si só suficiente para entorpecer os músculos de toda a squadra azzurra. Especialmente quando o peso do fracasso das duas últimas finais pode ser particularmente sufocante para um país que respira através do futebol.

Ao mais experiente, Giulio Nuciari, de 61 anos, um guarda-redes reservista (campeão em 1988 e 1992 no AC Milan), suplente de Giovanni Galli, em Milão, e de Gianluca Pagliuca, na Sampdoria, compete afinar o instinto felino de Gigi Donnarumma, entre outras funções. Depois, há ainda Attilio Lombardo, médio com seis troféus internacionais no currículo (Taça Intercontinental, Liga dos Campeões, um par de Supertaças e outro de Taça das Taças) e quase uma dezena de títulos domésticos, entre os quais três scudetti, repartidos entre Juventus, Sampdoria e Lazio. Lombardo, note-se, jogou nos londrinos do Crystal Palace e fez o tirocínio de técnico em clubes como o Manchester City, Galatasaray e Schalke 04 antes de regressar a Itália e de reencontrar Mancini, em 2019, na “nazionale”.

Duas décadas após ter encerrado a carreira de futebolista no Leicester, Mancini conta agora uma vasta experiência como líder, com provas dadas nas mais diferentes paragens e em clubes de topo, o que alimenta fundadas expectativas para a final de Wembley, onde tenciona conquistar o 14.º troféu como treinador, a somar aos 13 enquanto jogador.

Para tanto, não dispensa o apoio e colaboração daquele que é, seguramente, o grande amigo de sempre: Gianluca Vialli, que, curiosamente, regressa a Londres onde, sete épocas depois da final da Taça dos Campeões com a Sampdoria, encerrou uma carreira igualmente recheada de troféus (15) no Chelsea.

Vialli que poderá, como poucos, personificar a angústia do... avançado. Ele que falhou, frente a Zubizarreta, por duas vezes, o impensável nessa final, permitindo que Ronald Koeman resolvesse à bomba, de livre, no prolongamento, a segunda final consecutiva dos catalães.

Mancini conhece todos os contornos dessa história, num dia em que o treinador jugoslavo Vujadin Boskov, especialista em “mind games”, levou a equipa a descomprimir num passeio por Hyde Park, mas que segundo, rezam as crónicas, mais parecia um cortejo fúnebre, a que não terá sido alheia a notícia da venda de Vialli à Juventus. Boskov, que em 1981 perdera para o Liverpool do mítico Bob Paisley aquela que teria sido a sétima Taça dos Campeões - e que acabou por ser a terceira dos “reds” - deixou, ainda assim, a semente de uma grupo cujos laços inquebráveis de amizade e cumplicidade podem revelar-se, agora, decisivos para tomar de assalto o Euro 2020.