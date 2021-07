Sofia Araújo fora das meias-finais em Valência

No reencontro com Virginia Rieira, a jogadora portuguesa foi afastada da sétima etapa do circuito mundial de padel em dois sets.

Ainda não foi desta que Sofia Araújo vai regressar a uma meia-final de um torneio do World Padel Tour (WPT). Após duas vitórias clara no Estrella Damm Valência Open 2021, sétima etapa do circuito mundial de padel, a jogadora portuguesa e Eli Amatriaín reencontram as antigas parceiras, mas foram derrotadas por 6-2 e 6-3.

Com um bom percurso até aos quartos-de-final na etapa valenciana, Sofia Araújo tinha um desafio de grau de dificuldade elevado no terceiro jogo no Valência Open e o favoritismo de Virginia Rieira e Patty Llaguno, quartas cabeças-de-série, acabou por se confirmar.

No primeiro set, Araújo e Amatriaín conseguiram equilibrar o confronto com a dupla hispano-argentina, mas no quinto jogo Rieira e Llaguno fizeram o primeiro break, e não voltaram a perder nenhum jogo até fechar o set com um 6-2.

O parcial seguinte acabou por ter uma história similar. Depois de um início equilibrado (3-3), uma quebra de serviço fez a diferença a favor de Virginia Rieira e Patty Llaguno, que asseguraram a qualificação no Pavelló Font de Sant Lluís com 6-3.

O WPT regressa a 18 de Julho, com a realização do Estrella Damm Las Rozas Open 2021, competição que será disputada nos arredores de Madrid.