Rui Costa é o novo presidente do Benfica: este é o desfecho da reunião de emergência da direcção das águias, depois de Luís Filipe Vieira ter suspendido as funções de dirigente do clube esta sexta-feira. Os estatutos do Benfica prevêem que seja o presidente a "designar o vice-presidente que o substitua nas suas ausências e impedimentos”. O clube confirmou, em comunicado oficial, que o vice-presidente vai dirigir os destinos do clube, uma decisão que recebeu “o apoio unânime dos membros” da direcção.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje [sexta-feira] pelo Presidente da direcção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a Presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube”, pode ler-se no comunicado.

O actual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o filho Tiago Vieira e dois empresários da confiança do dirigente desportivo, José António dos Santos, conhecido como o “rei dos frangos”, e Bruno Macedo, encarregue da intermediação do regresso de Jorge Jesus ao clube da Luz, foram detidos esta quarta-feira, no âmbito da Operação Cartão Vermelho.

O dirigente das “águias” é suspeito de ter montado um esquema para desviar dinheiro do clube da Luz. Estas verbas seriam, posteriormente, usadas nos negócios pessoais de Vieira. Segundo o Ministério Público, a operação pública de aquisição (OPA) a 25% do capital social da SAD “encarnada”, lançada em finais de 2019 e que acabou por não ser autorizada, seria uma forma de Luís Filipe Vieira recompensar José António dos Santos, fundador do maior grupo do sector agro-alimentar em Portugal e amigo do presidente do clube da Luz, pelos 44,7 milhões de euros investidos em negócios realizados por empresas ligadas ao presidente das “águias”.

De acordo com o MP, esta acção seria replicada também nas comissões das transferências de jogadores, com recursos a sociedades instrumentais e contratos forjados. No centro destes alegados esquemas está Bruno Geraldes de Macedo, advogado e agente de jogadores. O Ministério Público diz que o empresário aumentava indevidamente as comissões inerentes à venda de jogadores, que depois reverteriam para as empresas do universo de Luís Filipe Vieira, para onde terão sido desviados quase 2,5 milhões de euros.