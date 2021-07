Rúben Vinagre é reforço do Sporting: “Cheguei ao meu clube de sonho”

Site do Sporting Clube de Portugal

Lateral esquerdo em Alvalade por empréstimo do Wolverhampton, com opção de compra.

Rúben Vinagre é o mais recente reforço do Sporting. O clube de Alvalade informou esta sexta-feira que o lateral esquerdo chegou por empréstimo, com opção de compra, vindo dos ingleses do Wolverhampton, clube agora treinado pelo português Bruno Lage.

Em declarações ao site do clube “leonino”, Rúben Vinagre disse estar orgulhoso e recordou os tempos em que fez a sua formação no Sporting. “Estou de regresso a uma casa onde fui muito feliz e espero voltar a sê-lo. Os tempos que passei aqui, na formação, foram muito bons. Lembro-me bem da alegria, estava sempre muito motivado para chegar à equipa principal. Chegar aqui, após ter saído ainda jovem, deixa-me muito orgulhoso”, assumiu.

O lateral esquerdo falou ainda sobre a experiência no futebol inglês e mostrou-se optimista com o regresso a Portugal e ao seu “clube de sonho”. “Jogar em Inglaterra foi positivo, cresci como jogador. É um estilo de jogo diferente e a Liga é muito intensa e física, mas o campeonato português também tem muita qualidade e forma muitos jovens. É um passo em frente, cheguei ao meu clube de sonho. Vou dar tudo por esta camisola”, sublinhou.

O jogador, de 22 anos, representou a formação do Sporting entre 2009-10 e 2014-15, com uma passagem pelo meio no Belenenses, antes de sair para o Mónaco. Após duas épocas ao serviço dos monegascos, rumou por empréstimo ao Wolverhampton, tendo sido contratado em definitivo pelos ingleses na temporada 2018-19.

?? "Estou de regresso a uma casa onde fui muito feliz e espero voltar a sê-lo. Os tempos que passei aqui, na formação, foram muito bons."@Rubenvinagrejr é ??? #EuSouSporting #MeteVinagreNisso pic.twitter.com/UK7LptQHL4 — Sporting Clube de Portugal ?? (@Sporting_CP) July 9, 2021

Na época passada, Rúben Vinagre jogou por empréstimo no Olympiacos, da Grécia, e no Famalicão, tendo disputado 20 jogos ao serviço da equipa portuguesa.