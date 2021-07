Público volta às bancadas na nova época de futebol, mas lotação é limitada

As competições profissionais 2021-22 deverão arrancar com 33% da lotação dos estádios, anunciou a Liga Portugal.

Na próxima época o público vai voltar aos estádios de futebol, mas a lotação deverá ser limitada a 33%, anunciou a Liga Portugal esta sexta-feira, em comunicado.

“No seguimento das reuniões levadas a cabo nas últimas semanas com o Governo e a DGS foi hoje definida a norma que será aplicada ao regresso do público aos Estádios. Depois de uma luta direcção da Liga e das Sociedades Desportivas é com enorme satisfação que vemos concretizada a reivindicação da Liga Portugal e das suas associadas de ter os adeptos de regresso aos estádios”, refere a nota.

A DGS vai, “brevemente, publicar todas as regras e condições de acesso do público aos estádios”, acordadas esta sexta-feira com a Liga Portugal, “destacando-se desde já que as competições profissionais arrancarão com a possibilidade de 33% de lotação dos recintos, devendo os titulares de ingresso apresentar Certificado Digital Covid-19 que comprove vacinação completa, teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de cura até 180”.

“Ficou também acordado que os limites de lotação e condições de acesso serão reavaliados ao longo da época, em função da evolução epidemiológica do país e da progressão do processo de vacinação e consequente alcance da imunidade de grupo”, diz o comunicado.