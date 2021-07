Benfica nega ligação de director financeiro a negócios de Vieira

O PÚBLICO apurou que houve buscas no gabinete do director financeiro do clube, Miguel Moreira, mas na passada quarta-feira.

O Benfica confirma que foram realizadas buscas no gabinete do director financeiro do clube, Miguel Moreira, mas o clube assegura que Miguel Moreira “não foi ouvido nem constituído arguido no âmbito deste processo” e que todas as actividades do director financeiro foram realizadas no universo do clube e nunca estiveram relacionadas com as empresas de Luís Filipe Vieira.

“Todas as actividades profissionais empreendidas pelo Dr. Miguel Moreira com Luís Filipe Vieira foram realizadas no estrito âmbito do universo do Sport Lisboa e Benfica, não tendo versado, em alguma circunstância, sobre a vida empresarial de Luís Filipe Vieira”, refere o Benfica em resposta por escrito.

“Tendo exercido, como sempre o fez, a sua actividade profissional no exclusivo interesse do Sport Lisboa e Benfica, nesta hora difícil do Clube não só tem todas as condições como é um imperativo de consciência continuar a desempenhar as suas funções.”

O empresário e presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos susceptíveis de configurar “crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais”.

Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida. No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como “o rei dos frangos”.

Entretanto, o antigo jogador do Benfica Rui Costa assumiu presidência do clube depois de Luís Filipe Vieira ter suspendido as funções de dirigente do clube esta sexta-feira.

Notícia corrigida às 23h09 porque as buscas em causa não se realizaram esta sexta-feira como se referia inicialmente, mas sim na passada quarta-feira.