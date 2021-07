Não eras tu, rapaz, era o outro

O destaque desta sexta-feira foi Mark Cavendish, com o recorde de 34 vitórias na Volta a França, em igualdade com Eddy Merckx. No meio destas emoções passou despercebido passou um detalhe curioso no início da etapa 13. Um detalhe que mostra que, mesmo num ciclismo moderno, com tecnologia de ponta e preparação ao milímetro, o discernimento humano ainda tem um peso tremendo na corrida.