Maria Martins vence medalha de ouro na Taça das Nações de ciclismo de pista

A portuguesa Maria Martins, já apurada para ​Tóquio2020, conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na prova de eliminação da Taça das Nações de ciclismo de pista, a decorrer até domingo na cidade russa de São Petersburgo, na Rússia.

No dia em que cumpre o 22.º aniversário, “Tata” Martins venceu as outras ciclistas na prova em que as últimas vão sendo eliminadas em cada “sprint”, batendo a russa Diana Klimova, segunda, e a lituana Olivija Baleisyte, terceira.

Ainda assim, a corredora da selecção nacional não começou da melhor forma, tendo sofrido uma queda logo no início da corrida, quando apenas estavam eliminadas duas das quinze participantes.

Na corrida de eliminação masculina, João Matias acabou no oitavo posto, numa prova ganha pelo italiano Carloalberto Giordani.

No arranque da participação portuguesa, Iuri Leitão e João Matias falharam o acesso à luta pelas medalhas na perseguição individual.

Maria Martins volta à acção para o omnium, disciplina em que vai estrear Portugal no ciclismo de pista em Jogos Olímpicos, com as provas de scratch, tempo, eliminação e pontos, enquanto Iuri Leitão e João Matias fazem par no madison.

No domingo, Portugal encerra de novo no omnium, com João Matias em prova na qualificação masculina.