Luís Filipe Vieira suspende funções no Benfica

O actual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, decidiu suspender as funções que exerce no clube, na sequência da investigação de que está a ser alvo, por suspeita da prática de diversos crimes. A comunicação foi feita aos jornalistas, nesta sexta-feira, pelo advogado do dirigente.

“O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da operação Cartão Vermelho, em que sou directamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um factor de perturbação, suspendo com efeitos imediatos o exercício das minhas funções como presidente do Benfica, bem como de todas as participadas do clube. Apelo a todos os benfiquistas para que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica”, leu Magalhães e Silva.

Este é um cenário que dá mais força à possibilidade de Rui Costa, na qualidade de primeiro vice-presidente da direcção, poder vir a assumir temporariamente o cargo, à luz do que estipula o artigo 62.º dos estatutos do clube: “Compete ao presidente da direcção convocar e presidir às reuniões da direcção sendo, nas suas faltas e impedimentos, substituído pelo vice-presidente, designado nos termos da alínea a) do n.º 3 do Artigo 61.º”.