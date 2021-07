Krovinovic sob alçada disciplinar e afastado dos trabalhos do Benfica

O futebolista Krovinovic está sob a alçada disciplinar da SAD do Benfica e foi afastado dos trabalhos da equipa principal, segundo confirmou esta sexta-feira à Lusa uma fonte oficial dos “encarnados”.

O croata encontra-se suspenso e afastado dos trabalhos da equipa principal e deverá ser ouvido nos próximos dias no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado, após a divulgação de um áudio onde alegadamente insultou o treinador Jorge Jesus.

O áudio que motivou a suspensão de Krovinovic terá sido gravado após o jogo de treino que o Benfica realizou na quarta-feira, frente ao Sporting da Covilhã, no qual o croata não foi utilizado por Jorge Jesus.

Krovinovic chegou ao Benfica em 2017, após duas temporadas no Rio Ave, onde chegou em 2015, oriundo do NK Zagreb, da Corácia.

Após duas épocas irregulares, onde registou apenas 28 presenças na equipa principal e três pela equipa B, foi emprestado ao West Bromwich, do segundo escalão inglês, onde participou em 43 jogos na época de 2019/20, em que a equipa ascendeu à Premier League.

Face à escassa utilização no ano seguinte, acabou por ser novamente cedido, na segunda metade da época passada, ao Nottingham Forest, do segundo escalão inglês, e encontrava-se agora a treinar com o plantel principal do Benfica, à espera de definir o seu futuro.