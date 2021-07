Djokovic continua a ganhar e Berrettini a acreditar

Novak Djokovic continua invencível no torneio de Wimbledon. O sérvio contornou os problemas colocados pelo espectacular esquerdino Denis Shapovalov e qualificou-se para a terceira final consecutiva em Wimbledon e terceira de um Grand Slam em 2021. O único jogador que separa Djokovic da conquista do 20.º major — e de igualar os rivais Rafael Nadal e Roger Federer — é Matteo Berrettini. O italiano nunca derrotou um adversário do top 10 num torneio do Grand Slam, mas tem as armas necessárias para se impor em Wimbledon.

Berrettini, nono no ranking mundial, assinou 60 winners, incluindo 22 ases, e anulou os únicos dois break-points que enfrentou para derrotar o jovem Hubert Hurkacz (18.º), por 6-3, 6-0, 6-7 (3/7) e 6-4. “Precisei de algumas horas para compreender o que aconteceu. Fiz um grande jogo, desfrutei do público, com a minha família e equipa presente. Acho que nunca tinha sonhado com isto, porque era demasiado para um sonho”, afirmou o primeiro italiano a chegar a uma final de singulares em Wimbledon. Os únicos italianos numa final do torneio britânico foram Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, que perderam a final de pares de 1956, diante dos australianos Lew Hoad e Ken Rosewall.

Hurkacz, que se estreou em meias-finais de um torneio do Grand Slam, teve o mérito de reagir no terceiro set. Mas a maior experiência e confiança de Berrettini, semifinalista no US Open de 2019 e com um título conquistado semanas antes, no segundo mais prestigiado torneio londrino em relva, o ATP 500 de Queen’s, permitiu-lhe dominar o polaco de 24 anos no quarto set.

Shapovalov complicou vida a Djokovic

No primeiro teste sério à sua condição de grande favorito, Djokovic conseguiu mostrar-se mais forte na parte final dos sets para ultrapassar Shapovalov (12.º), por 7-6 (7/3), 7-5 e 7-5. O canadiano de 22 anos entrou desinibido e concretizou o terceiro break-point do set inicial para se adiantar para 2-1, mas não voltaria a aproveitar mais nenhum dos oito de que dispôs até ao fim do encontro.

A servir a 5-4, Shapovalov cometeu quatro erros não forçados, antes de entregar o tie-break com uma dupla-falta. A consistência do esquerdino voltou a falhar nos dois sets seguintes, quando cedeu o serviço a 5-5.

“Ele foi o melhor jogador nos dois primeiros sets, mas, nos momentos importantes, eu lidei melhor com os nervos. Ele está mais maduro como jogador, tem um dos melhores serviços e é muito difícil de bater”, resumiu Djokovic, que ganhou apenas mais 12 pontos do que o adversário durante as 2h44m de jogo.

“Ele veio ter comigo no vestiário e disse-me que sabia como este momento era difícil para mim, mas que o melhor está para vir. Não tinha que o fazer, mas foi muito simpático; ele não é suficientemente reconhecido por isso”, afirmou Shapovalov, que deixou o court central sob uma enorme ovação e bastante emocionado. “O que magoou mais foi sentir que o ténis está lá e que podia ganhar o torneio. Uma sensação que nunca tinha tido”, acrescentou.

Djokovic tem reconhecido que está totalmente focado na conquista de torneios do Grand Slam e na final de domingo vai defrontar um adversário a quem venceu nos dois duelos anteriores — o último dos quais, em quatro sets, há cinco semanas, nos quartos-de-final de Roland Garros. Berrettini é mais perigoso na relva, já contabiliza 101 ases neste torneio, mas o sérvio ganhou os últimos 20 encontros que realizou neste piso.