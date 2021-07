Sexta, na TV: Viúva Negra, uma viagem à América do Sul e um Labirinto de Mentiras

CINEMA

The Departed - Entre Inimigos

Fox Movies, 21h15

Martin Scorsese regressa com um remake norte-americano do primeiro filme da trilogia de culto de Hong Kong Infernal Affairs. Um agente da polícia infiltra-se num grupo criminoso, ao mesmo tempo que um membro de um gang consegue o mesmo feito mas na polícia e informa o grupo de cada movimento dos agentes para capturar os criminosos. Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson dão corpo às principais personagens.

Rogue - Selvagem

TVCine Top, 21h30

Samantha O'Hara (Megan Fox) lidera um grupo de mercenários que se encontra em África para resgatar a filha de um político, raptada por terroristas semanas antes. Depois de libertarem a rapariga e outros prisioneiros, encontram refúgio numa quinta que depressa percebem ser um abrigo para caçadores de leões. Com os animais esfomeados e soltos pela propriedade, transformam-se em presas fáceis. Um thriller de acção cujo elenco inclui ainda Philip Winchester, Greg Kriek, Brandon Auret, Kenneth Fok e Sisanda Henna.

Labirinto de Mentiras

RTP2, 22h55

Estamos em 1958 e a Alemanha concentra-se na recuperação económica pós-Segunda Grande Guerra. O advogado Johann Radmann recebe de um jornalista alguns documentos e decide iniciar um processo contra alguns membros das SS que serviram em Auschwitz. Porém, os horrores com que se depara, somados à forma hostil com que todos encaram a sua luta pela justiça, fazem com que Johann se sinta perdido no meio da investigação. Estreia na longa-metragem do italiano Giulio Ricciarelli, é um filme baseado em factos reais, que retrata uma época delicada na Alemanha, durante os primeiros julgamentos pelo Estado das atrocidades cometidas na Segunda Grande Guerra.

Django Libertado

Hollywood, 23h20

O Dr. King Schultz (Christoph Waltz), dentista e caçador de recompensas, liberta o escravo Django (Jamie Foxx). Os dois acabam aliados e Schultz decide ajudar o ex-escravo a encontrar Broomhilda (Kerry Washington), a esposa de quem perdeu o rastro algum tempo antes. O que os leva à plantação do cruel Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Escrito e realizado por Quentin Tarantino, um western spaghetti sobre a escravatura.

Viúva Negra

Disney+, streaming

Natasha Romanoff, conhecida como Viúva Negra, vê-se implicada numa conspiração que envolve o seu passado como espiã russa, muito antes de se tornar membro dos Vingadores. A trama decorre entre os filmes Capitão América: Guerra Civil (2016) e Vingadores: Guerra do Infinito (2018). É realizado por Cate Shortland, com argumento de Eric Pearson. Scarlett Johansson encarna a personagem-título; Florence Pugh, David Harbour, Ray Winstone e Rachel Weisz assumem os papéis secundários. Um filme da Marvel Studios/ Disney que estreou dia 8 nos cinemas, mas fica agora disponível no Disney+ através de acesso premium, com um custo adicional.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à França 2021

RTP2, 14h30

Encontramo-nos na 13.ª etapa da Volta à França. A prova de ciclismo de hoje prevê o percurso de Nîmes a Carcassonne, constituído por 219,29 km, por entre vales e montanhas.

DOCUMENTÁRIO

A Sul da Fronteira

TVCine Edition, 22h10

O realizador Oliver Stone (JFK, Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme) realiza este documentário onde viaja pela América do Sul e Cuba, investigando a viragem à esquerda política destes países no início do século XXI. Ao longo do filme, conversa com Hugo Chávez (Venezuela), Cristina Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolívia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguai), Rafael Correa (Equador) e Raul Castro (Cuba).

INFANTIL

Looney Tunes: De Novo em Acção

Cinemundo, 21h

Jenna Elfman, Brendan Fraser e Steve Martin lado a lado com Bugs Bunny, Daffy Duck e o Diabo da Tasmânia? São os Looney Tunes de novo em acção. A vice-presidente da Warner (Jenna Elfman) resolve despedir Daffy e contrata DJ Drake (Brendan Fraser) para capturar e escoltar o pato para fora dos estúdios. Mas os dois acabam por se juntar numa aventura para salvar o mundo.