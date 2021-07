Portugal pode ser um dos cenários de A Guerra dos Tronos? HBO e aldeia de Monsanto não confirmam nem desmentem

Jornal do Fundão noticia que equipa de estudo de locais de filmagem esteve na aldeia histórica e voltará para finalizar vida da série House of the Dragon ao concelho de Idanha-A-Nova. HBO, Portugal Film Commission e junta de Monsanto não comentam a possibilidade.

House of the Dragon, a prequela de A Guerra dos Tronos, é uma das séries futuras mais aguardadas da HBO e está actualmente em filmagens. Na quinta-feira, o Jornal do Fundão noticiou que a aldeia histórica de Monsanto está na lista de locais em estudo para rodar algumas cenas da série, tendo sido visitada por uma equipa técnica de estudo de locais de filmagens. Ao PÚBLICO, tanto a HBO quanto a Portugal Film Commission, bem como o presidente da Junta de Freguesia de Monsanto recusaram esta sexta-feira comentar a possibilidade. “Não confirmo ainda”, disse Paulo Paiva Monteiro, reservando para o futuro mais comentários sobre “o que possa vir a concretizar-se”.

Segundo o Jornal do Fundão, “no mês passado houve uma visita técnica da equipa de ‘locations’, de produtores e de um dos realizadores da série produzida pela HBO para avaliar as condições de Monsanto para ser um dos cenários para a prequela da Guerra dos Tronos, que vai começar a ser gravada em Cáceres, em Espanha já no próximo mês de Outubro”. A mesma publicação indica que “esta semana a equipa de produção visitará de novo a aldeia em conjunto com o presidente da Câmara da Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, e o presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, Paulo Paiva Monteiro” para a preparação da vinda das equipas da série.

Foto Olivia Cooke e Rhys Ifans em House of the Dragon HBO

O presidente da junta da aldeia histórica não avançou ao PÚBLICO quaisquer detalhes nem confirmou esta visita iminente. Também a HBO não comenta informação não oficial, e Sandra Neves, directora executiva da Portugal Film Commission recorda que quaisquer contactos de produtoras estrangeiras à entidade estão sob sigilo. Sandra Neves acrescenta que no último ano o organismo que faz a ponte entre produtores e locais de filmagem em Portugal tem recebido cada vez mais contactos de grandes nomes internacionais.

“Mesmo em ano de pandemia, temos sido contactados num sentido crescente e sido procurados por várias entidades, nomeadamente as plataformas de streaming e as grandes produtoras norte-americanas e tido várias reuniões” em busca de informação e locais de filmagem nacionais, revela ao PÚBLICO. “Temos a esperança e a expectativa que várias venham para Portugal e comprovar que o país é uma boa aposta” para filmar, remata.

A Guerra dos Tronos foi uma das mais populares séries do século XXI, baseando-se na série de fantasia literária criada por George R.R. Martin e tornando-se numa das mais vistas produções da conceituada HBO. House of the Dragon é uma das séries derivadas desse universo, focando-se na casa Targaryen e suas raízes e tem no elenco actores como Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy ou Matt Smith, além de Steve Toussaint e Rhys Ifans. O realizador de vários dos mais emblemáticos episódios de A Guerra dos Tronos, Miguel Sapochnik, realizará e será um dos showrunners.

House of the Dragon já teve filmagens, em Abril, na Cornualha (Inglaterra) e a imprensa da Croácia ou Espanha dão como certas as passagens por cidades dos seus países. Também a Califórnia poderá estar na lista de locais a visitar pela produção, cuja antecessora tornou certas cidades e regiões de países como a Croácia ou a Irlanda em verdadeiros locais de peregrinação de fãs ou desenvolveu a indústria cinematográfica local.