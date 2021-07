Janeiro, de Coimbra ao Alentejo: “Este é o meu parar para ver de fora.”

Já longe do Festival da Canção e do duplo Com Tempo, Sem Tempo , a cantor e compositor Janeiro trocou a cidade pelo campo e prepara um novo álbum no Alentejo. Com um single e videoclipe de avanço, revelado esta sexta-feira.

Já lá vão uns bons anos desde que Zé Rodrix (seu autor) e depois Elis Regina (que se encantou pelo tema) cantavam “Eu quero uma casa no campo/ onde eu possa compor muitos rocks rurais”. Pois Janeiro arranjou não só uma casa como um estúdio no meio do campo, num caminho que o tem levado de norte para sul: Coimbra, onde nasceu; Lisboa, onde se estabeleceu depois; e agora Melides, no Alentejo, de onde ressurge com um single e videoclipe, Oh meu amor, primeira peça do novo álbum a sair em 2022.