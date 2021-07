Vacinas da Moderna e da Pfizer relacionadas com risco raro de inflamação cardíaca

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu que há uma relação entre casos muito raros de inflamação do músculo cardíaco (miocardite) ou da membrana que o rodeia (pericardite) em pessoas que foram imunizadas com as vacinas da Pfizer-BioNtech ou da Moderna para a covid-19. Os benefícios da vacinação, no entanto, continuam a ultrapassar largamente os riscos.