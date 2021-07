EUA põem travão à oferta da Pfizer de terceira dose da vacina

A Pfizer e a BioNtech anunciaram que vão pedir aprovação dos reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia para uma terceira dose da vacina contra a covid-19, para aumentar a imunidade face à variante Delta. Mas os Centros de Controlo e Prevenção das Doenças (CDC) e a Food and Drug Administration (FDA), agências com competência na gestão da pandemia e regulação do mercado do medicamento dos EUA, emitiram um comunicado conjunto esta sexta-feira dizendo que isso ainda não é necessário.