Anousheh Ansari: “Estamos no limiar de uma época em que se tornará fácil chegar ao espaço”

Anousheh Ansari sonhava com o espaço desde pequena, quando era uma menina no Irão, a pensar em estrelas e em extraterrestres. Emigrou para os Estados Unidos aos 16 anos, para estudar engenharia electrónica, fundou empresas tecnológicas e a sua família patrocinou com dez milhões de dólares o primeiro Prémio X, destinado a estimular a invenção por empresas privadas de naves capazes de entrar em órbita. Ela própria cumpriu o seu sonho em 2006, ao viajar para a Estação Espacial Internacional como turista.